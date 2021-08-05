Буцкая рассказала, как получить востребованную специальность во время декрета

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В приемной общероссийской общественной организации «Совет матерей» ее лидер Татьяна Буцкая и эксперт столичного центра «Моя карьера» Натальи Сивко ответили на вопросы молодых мам о том, как во время декрета найти работу и рассказали, какие новые возможности для самореализации открывает государство.

В начале встречи Татьяна Буцкая отметила, что тема трудоустройства во время декретного отпуска является одной из самых насущных для мам. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты недавно проведённого «Советом Матерей» опроса.

Женщин волнуют не только вопросы, напрямую связанные с тем, как не потерять работу в декрете. Молодые мамы часто хотят сменить сферу деятельности, подготовиться к карьерному прыжку и перейти на дистанционную форму занятости. Татьяна Буцкая отметила, что в нынешних непростых условиях государство старается создать все условия для самореализации женщин в декрете и с детьми дошкольного возраста.

— В рамках нацпроекта «Демография» год назад была запущена масштабная программа переобучения и повышения квалификации молодых мам. Женщины могут бесплатно получить дополнительное образование и повысить личностные компетенции при содействии центров занятости населения, — отметила Татьяна Буцкая.

Она добавила, что некоторые женщины, обращавшиеся в приемную за консультацией, не сразу могут определиться с тем, какое направление для себя выбрать. Сегодня они могут пройти профориентацию и получить личные консультации специалиста.

Руководитель проекта «Мама работает» специализированного центра занятости «Моя карьера» Наталья Сивко, в качестве иллюстрации к сказанному Буцкой, рассказала о том, чем занимается ее организация. Она отметила, что в центрах реализуется комплексный подход к включению женщин с детьми в экономически активную деятельность. Таким образом, в настоящее время все возможности города сформированы в единые программы, позволяющие мамам гармонично совмещать работу с заботой о детях.

Напомним, что ранее Татьяна Буцкая выступила за расширение помощи молодым семьям и рассказала о мерах поддержки семей, которые сегодня предоставляет государство.