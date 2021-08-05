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Юрист рассказал, что пенсионеры чаще оформляют банкротство

Елена Фролова

Финансы
Юрист рассказал, что пенсионеры чаще оформляют банкротство
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Основную долю среди тех людей, которые интересуются банкротством в России, составляют граждане предпенсионного и пенсионного возрастов. Основные причины, по которым они оформляют статус несостоятельных, озвучил юрист-консультант по банкротству Алексей Сорокин.

По его словам, данная процедура для пенсионера принципиально не отличается от той, что делается для работающих граждан.

— Признать человека несостоятельным можно лишь в том случае, если у него нет никаких способов обслуживать свои задолженности. В данном случае говорится о неплатежеспособности, имеющей собственные признаки, которые были установлены пунктом 3 в статье «О несостоятельности (банкротстве)», — пояснил юрист.

Количество банкротов по стране выросло в два раза с января 2021 года. Такой статус был присвоен уже 88 тысячам россиян. За время существования данной процедуры проблемы с долгами решили свыше 370 тысяч граждан. Как объяснил адвокат, часто такая процедура становится единственным способом выбраться из долговой ямы, отмечает Nation News.

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