Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Родителям дали оригинальные советы по подготовке ребенка к школе

Елена Фролова

Общество
Родителям дали оригинальные советы по подготовке ребенка к школе
Школьные принадлежности / Фото: Pixabay

Эксперты оценили минимальный набор школьника в этом году примерно в две тысячи рублей. При этом психологи и педагоги утверждают, что данная сумма может меняться в большую или меньшую стороны. Главное подходить к этому процессу с головой.

По сравнению с показателями 2020 года, стоимость минимального комплекта учащегося среднего общеобразовательного заведения упала на 15-20 процентов. Аналитики торговых интернет-площадок уверены, что эта динамика связана с переходом многих производителей и ретейлеров в онлайн-сегмент. Цена на базовый комплект начинается от 1330 рублей. Вместе с этим, средний чек оценивается почти в пять тысяч рублей. В него обычно входят школьная и спортивная формы, набор канцелярских товаров и многое другое.

Почти все родители не экономят на товарах для детей школьного возраста. Обычно они закупают все принадлежности заранее и могут позволить себе приобрести что-то лишнее. Для того, чтобы этого избежать, эксперты подготовили для пап и мам несколько нетривиальных советов.

Важно помнить, что лето является временем самого активного роста ребенка, поэтому школьную форму лучше всего приобретать в последние дни перед началом учебного года. Дети неосознанно относятся бережнее к тем вещам, которые им нравятся. Поэтому, даже выбирая канцелярские товары, следует советоваться с ними и интересоваться их мнением.

Основной критерий для выбора спортивной формы – удобство и прочность. Не менее важным является натуральность материала. Так как школьник проводит с рюкзаком почти полдня, лучше всего купить ему ранец со специальной ортопедической сумкой, отмечает Nation News.

Читайте также:
подготовкадетишкола
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Все мнения
О проекте