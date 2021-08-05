Родителям дали оригинальные советы по подготовке ребенка к школе

Школьные принадлежности / Фото: Pixabay

Эксперты оценили минимальный набор школьника в этом году примерно в две тысячи рублей. При этом психологи и педагоги утверждают, что данная сумма может меняться в большую или меньшую стороны. Главное подходить к этому процессу с головой.

По сравнению с показателями 2020 года, стоимость минимального комплекта учащегося среднего общеобразовательного заведения упала на 15-20 процентов. Аналитики торговых интернет-площадок уверены, что эта динамика связана с переходом многих производителей и ретейлеров в онлайн-сегмент. Цена на базовый комплект начинается от 1330 рублей. Вместе с этим, средний чек оценивается почти в пять тысяч рублей. В него обычно входят школьная и спортивная формы, набор канцелярских товаров и многое другое.

Почти все родители не экономят на товарах для детей школьного возраста. Обычно они закупают все принадлежности заранее и могут позволить себе приобрести что-то лишнее. Для того, чтобы этого избежать, эксперты подготовили для пап и мам несколько нетривиальных советов.

Важно помнить, что лето является временем самого активного роста ребенка, поэтому школьную форму лучше всего приобретать в последние дни перед началом учебного года. Дети неосознанно относятся бережнее к тем вещам, которые им нравятся. Поэтому, даже выбирая канцелярские товары, следует советоваться с ними и интересоваться их мнением.

Основной критерий для выбора спортивной формы – удобство и прочность. Не менее важным является натуральность материала. Так как школьник проводит с рюкзаком почти полдня, лучше всего купить ему ранец со специальной ортопедической сумкой, отмечает Nation News.