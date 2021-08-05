«Возбуждало чувство вины и стыда»: Стас Пьеха признался в отношениях с несколькими девушками одновременно

Фото: instagram/wolfieha

Музыкант и певец Стас Пьеха поделился подробностями своей личной жизни. Артист рассказал, что больше 10 лет назад его пассиями становились сразу несколько молодых особ.

— Я никогда не был без отношений. У меня был период безумия, когда у меня были в Москве двое-трое отношений и в других городах. Я сходил с ума. Во-первых, я постоянно забывал, что и кому сказал. Это у меня вызывало стыд, вину, я ощущал себя как животное, но при этом меня это так подбрасывало, давало столько адреналина и возбуждения… Меня возбуждали чувства вины и стыда… Это ж тоже как употребление, но эмоций. Девушки не знали друг о друге. Я еще в наркомании научился обманывать: нужно было рисоваться, на себя пуха накидать, школьника какого-то из себя изображать… А тут я научился изображать из себя такого верного. И при этом я могу сказать, что я не верил, что люблю каждую из них, — поделился музыкант.

Артист рассказывает, что, несмотря на все уловки, его вывели на чистую воду.

— Все это закончилось печально: это один город, Москва, и машина у меня была желтый Porsche, палевный… Но по прошествии лет могу сказать, что вот с кем-то из них у меня есть родство, помимо того безумия и тех больных отношений, которые были построены на похоти и опасности, оказывается, за этим были еще какие-то чувства, которые невозможно было выразить, потому что не знал как, — рассказал Пьеха.

Также музыкант заявил в интервью, что избегает серьезных отношений: он боится заводить семью.

— Только не слишком близко. Когда я понимаю, что дело походит к свадьбе и детям, мне хочется улететь на крыльях ночи. Это страшно, близость страшна. В детстве с мамой близости не было. Она только приезжала. Она одевалась как голливудские звезды, разговаривала на разных языках, слушала крутую музыку, пахла потрясающим парфюмом. И она такая классная приезжала, и только я начинал получать удовольствие от нашего общения, как она уезжала. И я понял: самые любимые и дорогие люди все равно уезжают. И у меня есть страх отвержения и покинутости. Когда идет сближение, я понимаю, что нужно валить, иначе меня возьмут в плен, а потом бросят в темницу, — говорит певец.

Кроме того, Пьеха намекнул, что сейчас состоит в отношениях, правда, имя новой избранницы называть не стал.