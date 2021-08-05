Названы интересные города «Серебряного ожерелья России»

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Туристический маршрут «Серебряное ожерелье» известен не так сильно, как «Золотое кольцо России». О самых популярных пунктах пока не всеми изведанного пути рассказала тревел-эксперт Екатерина Васильева.

Разработка «Серебряного ожерелья России» началась в 2013 году. На данный момент в его составе находятся деревни и города Северо-Западного региона нашей страны, а именно: Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Новгородской и Калининградской областей. Помимо этого, сюда включены Республики Коми и Карелия, а также Ненецкий автономный округ.

Работа над созданием маршрута еще продолжается. Пока нет четкой структуры, как у «Золотого кольца». Турагентства на самостоятельной основе решают, какие города включать в путешествие, а какие — нет. При этом все негласно придерживаются общего правила: уделять больше внимания населенным пунктам Новгородской, Вологодской и Псковской областей.

Одним из интересных городов этого туристического пути считается Выборг, построенный шведскими крестоносцами более 700 лет назад. Он расположен в 100 километрах от Санкт-Петербурга. Здесь большую популярность имеет Выборгский замок ХIII–ХIХ веков, где с дозорной башни можно посмотреть на город, отмечает «Москва 24».

В Великом Новгороде — одном из древнейших российских городов — можно посмотреть на Новгородский детинец, или Новгородский Кремль XV века. Не менее интересной является Софийская звонница с колоколами XVI–XVII веков. А Старая Ладога привлекает туристов своей историей. Ее называют первой столицей Руси, так как именно сюда в 862 году пришел править князь Рюрик. Сегодня этот поселок представляет собой настоящий музей-заповедник, который был реконструирован и воссоздан максимально похожим на древнюю Русь.

Помимо этого, туристов обязательно привлекут Старая Русса, Вологда и Псков.