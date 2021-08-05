Россияне впервые в истории вышли в финал турнира Олимпиады по пляжному волейболу

Фото: olympic.org

Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в полуфинале турнира по пляжному волейболу обыграли Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана из Катара на Олимпийских играх в Токио.

Россияне одержали победу со счетом 2:0 (21:19, 21:17). За золото Стояновский и Красильников сразятся с норвежцами Андерсом Бернтсеном Молом и Кристианом Сандли Сорумом в субботу, 7 августа.

Достижение спортсменов заключается в том, что россияне никогда не доходили до финала соревнований по пляжному волейболу в рамках Олимпиад. Лучшим результатом в истории выступлений стало четвертое место на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Россия находится на пятой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 58 наград — 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.