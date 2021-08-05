Свыше 56 тысяч многодетных семей получили выплаты на школьную форму в Подмосковье

Более 56 тысяч семей, в которых воспитываются трое и более детей, в Московской области получили в автоматическом режиме выплаты на школьную форму. Такую информацию предоставили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.

— Родителям в этих семьях перечислили соответствующие выплаты на школьников, — пояснила зампред областного правительства Ирина Каклюгина.

Она также добавила, что многодетные семьи получили выплаты в размере три тысячи рублей, а малообеспеченные с детьми-инвалидами – 13 тысяч рублей. Автоматические пособия были начислены тем, кто уже получал их в 2020 году. Семьям, которые по каким-либо причинам не получили положенные им средства, необходимо подать онлайн-заявление с помощью регионального портала госуслуг. Для этого надо воспользоваться комплексом «Скоро в школу», отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— Всю необходимую информацию служба социальной защиты запросит самостоятельно. Папам и мамам не нужно собирать никакие справки, — подчеркнула Ирина Каклюгина.

По ее словам, пристальное внимание в области уделяют семьям с низкими доходами, в которых воспитываются дети, отправившиеся учиться в первый класс.