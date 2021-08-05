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6 августа Православная церковь почитает память русских князей Бориса и Глеба, сыновей великого киевского князя Владимира Святославовича, которые были убиты в 1015 году своим старшим братом Святополком во время борьбы за власть.

Запрещается 6 августа смотреть в глаза прохожим. В народе говорили, что это неуважительно и так вы невольно можете сглазить другого человека. Следует смотреть вниз, даже тогда, когда вы здороваетесь с другим человеком.

В этот день запрещается работать. Особенно нельзя было рубить лес для строительства. В народе говорили, что люди, которые живут в доме из срубленного леса, будут постоянно конфликтовать друг с другом. На поля также запрещается выходить, иначе можно было получить солнечный удар.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя смотреть в глаза прохожим 6 августа, в день Бориса и Глеба

Нельзя спать на правом боку в ночь с пятое на шестое августа. Это может привести к проблемам в семье. Вы будете часто конфликтовать с близкими и можете поссориться на очень долгий период.

Приметы погоды

Дождь с утра — к погожему и ясному дню. Мухи с утра жужжат — к солнечной погоде. Если же мух не слышно, то будет дождь. Цыплята к курице жмутся — к затяжным дождям. Какая погода в этот день, такой она будет и во второй половине августа. Чайки на воду часто садятся — будет дождь.

Праздники

День Железнодорожных войск отмечается в российских Вооруженных Силах ежегодно 6 августа. Этот профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и гражданских служащих Железнодорожных войск Вооруженных Сил Российской Федерации (ЖДВ ВС России) приурочен ко дню образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурго-Московской железной дороги.

Международный день пива отмечается в первую пятницу августа. В 2021 году праздник выпадает на 6 августа. Он неофициально проходит в более чем 200 городах различных государств: США и Австралии, Коста-Рике и Колумбии, Шри-Ланке и Венесуэле, Литве и Бельгии, Франции и Бразилии, Италии и Канаде и других.

События

Проведен последний бой боксеров без перчаток.

На японский город Хиросима сброшена атомная бомба.

Советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос.

Появился первый интернет-сервер.

Кто родился в этот день: Энди Уорхол, американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель, Николай Ковалев, российский государственный деятель и политик, директор ФСБ России, генерал армии, Марина Могилевская, актриса театра и кино, заслуженная артистка России.

Именины отмечают: Иван, Давид, Николай, Роман, Борис, Афанасий, Кристина, Иларион, Анатолий, Глеб.