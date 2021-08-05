«Иди на пенсию»: Стас Пьеха рассказал о конфликте с Киркоровым

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Певец Стас Пьеха рассказал о причине конфликта с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым, из-за которого две звезды несколько лет были в натянутых отношениях.

По словам Пьехи, всем виной стал его комментарий ссоры Тимати и Киркорова по поводу итогов премии «Муз-ТВ» в 2012 году.

— В рамках противостояния жанров известный молодой рэпер известному поп-артисту мог сказать: «Ты все. Иди на пенсию. Мы пришли со своим жанром». Вот такую длинную тираду я сказал. Но, наверное, это было неинтересно в формате передачи и оставили только фразу «Иди на пенсию», — признался исполнитель в эфире YouTube-шоу «Алена блин».

В ответ на это Киркоров, которому на тот момент было 46 лет, порекомендовал Пьехе отправить на покой свою прославленную бабушку, советскую певицу Эдиту Пьеху.

— И тут у меня: «Ага, на бабушку мою наезжаешь?!». Бабушка в моей жизненной системе ценностей — это что-то неприкосновенное. Это как памятник зодчества нашего советского, который трогать нельзя, только пылинки сдувать, — рассказал музыкант.

После этого Киркоров и Пьеха долго находились в состоянии холодной войны. Примирение артистов произошло во время музыкального шоу «Маска». Находящийся в жюри Киркоров по достоинству оценил профессиональное выступление Стаса в костюме Неваляшки. С тех пор артисты возобновили общение и поздравляют друг друга с праздниками.