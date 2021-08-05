В Госдуму внесли законопроект о снижении расходов на оплату ЖКХ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект, предлагающий установить новый федеральный стандарт допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади, внесли в Госдуму. Соответствующий документ размещен в базе нижней палаты парламента в четверг, 5 августа.

— Законопроектом предлагается внести изменение в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнив ее новой частью, предусматривающей установление федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов, — говорится в пояснительной записке к документу.

Текущий федеральный стандарт на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлен в размере 22 процентов. При этом регионы страны имеют право устанавливать собственный стандарт, который может быть ниже федерального.

Данная мера позволит поддержать малообеспеченных людей в условиях пандемии коронавируса, снизит число неплательщиков ЖКХ, а также обеспечит адресность оказываемой социальной поддержки, отмечается в записке на сайте Госдумы.