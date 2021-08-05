Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Госдуму внесли законопроект о снижении расходов на оплату ЖКХ

Иван Юминов

Экономика
В Госдуму внесли законопроект о снижении расходов на оплату ЖКХ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект, предлагающий установить новый федеральный стандарт допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади, внесли в Госдуму. Соответствующий документ размещен в базе нижней палаты парламента в четверг, 5 августа.

— Законопроектом предлагается внести изменение в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнив ее новой частью, предусматривающей установление федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов, — говорится в пояснительной записке к документу.

Текущий федеральный стандарт на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлен в размере 22 процентов. При этом регионы страны имеют право устанавливать собственный стандарт, который может быть ниже федерального.

Данная мера позволит поддержать малообеспеченных людей в условиях пандемии коронавируса, снизит число неплательщиков ЖКХ, а также обеспечит адресность оказываемой социальной поддержки, отмечается в записке на сайте Госдумы.

Читайте также:
ЖКХГосдумазаконопроект
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Все мнения
О проекте