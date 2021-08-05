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Двери лифта зажали ребенка в аэропорту Шереметьево

Анастасия Колоскова

Происшествия
Двери лифта зажали ребенка в аэропорту Шереметьево
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Шестилетнего мальчика госпитализировали, после того как его зажало лифтом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова в четверг, 5 августа.

— Примерно в 16:00 5 августа в терминале московского аэропорта Шереметьево дверьми лифта зажат мальчик 2015 года рождения. В связи с полученными ранами руки ребенок госпитализирован, — приводит слова Коротковой ТАСС.

По данному факту столичный прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте инициировал проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.

По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елены Марковской, у мальчика диагностировали ушибленную рану предплечья. Следствие также проводит проверку по факту происшествия.

Аналогичный случай произошел в терминале D аэропорта Шереметьево 10 лет назад, в июне 2011 года. Тогда двери лифта защемили руку 4-летнему мальчику, которому после инцидента потребовалась операция.

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