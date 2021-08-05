ФК «Барселона» объявил об уходе Лионеля Месси

Фото: instagram.com/leomessi

Нападающий Лионель Месси покинул испанский футбольный клуб «Барселона». Об этом сообщили в пресс-службе команды в четверг, 5 августа.

— Несмотря на то что ФК «Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения и хотели подписать контракт сегодня (5 августа — прим. «ВМ»), это не может произойти из-за финансовых и структурных препятствий (правила чемпионата Испании по футболу), — говорится в сообщении.

Из-за этого Месси не сможет остаться в команде, уточнили в пресс-службе. Обе стороны выразили глубокое сожаление, что желания игрока и клуба не будут удовлетворены.

«Барселона» также выразила искреннюю благодарность Месси за вклад в возвышение клуба и пожелала ему самого лучшего в личной и профессиональной жизни, отмечается на сайте клуба.

Месси выступал за «Барселону» всю профессиональную карьеру, он дебютировал в составе каталонской команды в октябре 2004 года.