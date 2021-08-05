Минцифры запретит с 2023 года установку станций LTE зарубежного производства

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Минцифры введет ограничение на установку сотовыми операторами базовых станций LTE зарубежного производства с 2023 года. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в четверг, 5 августа.

— Когда мы решение ГКРЧ (о продлении лицензий — прим. «ВМ») принимали, мы ввели очень жесткое ограничение на поставку, начиная с 2023 года, в сети связи зарубежных базовых станций. То есть фактически с 1 января 2023 года на сетях связи операторов наших можно будет поставить российские базовые станции только, — рассказал он.

Министерство договорилось о локализации производства в стране базовых станций с двумя производителями и передаст им права для создания современных базовых станций стандарта LTE, уточнил Шадаев. По его словам, это позволит снизить зависимость критической телекоммуникационной инфраструктуры от иностранных компаний, а также уменьшить санкционные риски.

Кроме того, новая мера даст возможность использовать возможности производства в сфере микроэлектроники для встраивания компонентов в новые базовые станции, приводит слова министра ТАСС.