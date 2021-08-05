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Зеленский заявил, что Россия будет оплакивать решения по Крыму

Иван Юминов

Политика
Зеленский заявил, что Россия будет оплакивать решения по Крыму
Фото: president.gov.ua

Россия будет оплакивать решения по поводу Крыма, а условием для переговоров по Донбассу должно стать прекращение огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 августа.

— Извините меня за такие словосочетания, но российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма, — высказался он.

Полуостров стал «первой спичкой», из-за которой два народа, вероятно, на поколение или даже на два не будут хотеть видеть и слышать друг друга, добавил Зеленский. Кроме того, для начала разговора о решении кризиса на Донбассе «нужно хотя бы перестать стрелять», приводит слова главы государства украинский телеканал «Дом».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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