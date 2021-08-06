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Петр Бирюков: Территории 375 образовательных учреждений благоустроят в этом году в Москве

Василий Плиткин

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Петр Бирюков: Территории 375 образовательных учреждений благоустроят в этом году в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В столице в этом году запланировано благоустройство территорий 375 образовательных учреждений, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

Он отметил, что общая площадь работ превышает 400 гектаров, мероприятия проходят во всех городских округах.

— В ходе благоустройства территорий образовательных учреждений заменим более 1,2 тысячи детских площадок, приведем в порядок более 80 футбольных, около 30 волейбольных и свыше 20 баскетбольных площадок, почти 110 площадок для воркаута. В общей сложности будут отремонтированы и проложены более 490 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек, — рассказал Петр Бирюков.

Для обеспечения безопасности учащихся пройдут работы по модернизации систем освещения: будут установлены более 1,5 тысячи новых фонарей с энергоэффективными светильниками.

Заместитель мэра подчеркнул, что особое внимание уделят озеленению территорий. Запланированы высадка более 600 деревьев и почти 52 тысяч кустарников, обустройство более 650 тысяч квадратных метров газона и свыше 9 тысяч квадратных метров цветников.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по благоустройству возле образовательных учреждений планируется завершить в третьем квартале этого года.

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