Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в европейских городах

Фото: Минобороны РФ

Пропагандистские центры, в которых проходят подготовку в том числе и граждане России для ведения подрывной информационной деятельности в РФ, находятся в Риге, Таллине и Варшаве. Об этом в пятницу, 6 августа, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

По его словам, в настоящее время информация является одним из видов оружия.

— В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране, — рассказал глава Министерства обороны.

Он уточнил, что эти центры распространяют нелицеприятные слухи о России. Шойгу заявил, что вряд ли кто-то сможет назвать хотя бы одну организацию в стране, которая учит специалистов совершать информационные атаки. Однако, отметил министр, такие центры есть в Европе. Они готовят экспертов пропаганды среди россиян.

Шойгу объяснил, что такие организации следят за информацией в интернете и выявляют тех, кто высказывается о Российской Федерации плохо, а затем приглашают их на работу.

Он подытожил, что Минобороны РФ уделяет большое внимание медиапространству. Так, например, при ведомстве были созданы газета «Красная звезда» и телеканал «Звезда», передает ТАСС.