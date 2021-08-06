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Лена Катина намекнула на причину раздора группы «Тату»

Лала Манушакян

Общество
Лена Катина намекнула на причину раздора группы «Тату»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина во время интервью в рамках YouTube-шоу «Куб» рассказала о предательстве близкой подруги.

Многие зрители посчитали, что певица намекает на бывшую коллегу Юлию Волкову, так как девушки не общаются после распада группы, а на публике отзываются друг о друге в негативном ключе. Причина их ссоры до сих пор неизвестна.

— Было несколько ситуаций, когда я ей доверяла личное и сокровенное. И потом оно вдруг выливалось на публику прилюдно, чтобы меня унизить или высмеять. Это было в юном возрасте, где-то лет в 16–17. После чего я достаточно долго и близко общалась с этим человеком. Я поняла, что это будет общением по необходимости: буду общаться, буду говорить, но никогда больше не раскрою тайны, не буду до конца открытой, — поделилась Лена Катина.

Она отметила, что не собирается называть имени подруги, так как та тоже является публичной личностью. Лена Катина добавила, что была тесно связана с девушкой, о которой шел рассказ, и не понимает, почему ее предал близкий человек.

Группа «Тату» появилась в 1999 году и стала широко известна публике благодаря альбому «Я сошла с ума». Группа первая в истории среди российских артистов подписали контракт с западным мейджор-лейблом Universal Music Group.

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