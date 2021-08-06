Автоэксперт назвал три признака универсальной машины для города

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Компактные размеры, небольшой расход топлива, полный или передний привод — такими характеристиками будет отличаться оптимальный автомобиль для езды по городу. Об этом «Вечерней Москве» сказал автоэксперт Петр Баканов.

По словам специалиста, размеры машины играют большую роль при парковке на тесных городских улицах.

— Чем меньше габариты, длина и колесная база автомобиля, тем проще его парковать. Здесь в лидерах — максимально компактные автомобили А-класса (например, Daewoo Matiz или Smart), — объяснил Баканов.

Эксперт обратил внимание, что небольшие авто отличаются низким расходом топлива: объем двигателя в них не превышает полтора литра. Автомобили с механической коробкой потребляют меньше топлива, чем машины на автомате, отметил специалист.

Компактные авто, как правило, выпускаются с бензиновыми двигателями, заметил Баканов.

— Обычно малокубатурных дизелей не бывает: на такие автомобили ставятся бензиновые моторы. Иногда встречаются микрогибриды, однако это редкость. Например, среди машин с правым рулем могут попадаться небольшие гибриды, но это специфика дальневосточного рынка, — сказал собеседник «ВМ».

Баканов уверен: для российских зим лучше всего подходит полный привод, однако у компактных автомобилей чаще всего приводные колеса — передние. Такой тип привода дает лучшую управляемость на скользких покрытиях, чем задний, уточнил эксперт.

При этом набор скорости в городских условиях роли не играет, считает Баканов.

— Быстрый старт ничего не дает. Сколько времени человек выиграет по пути на работу, быстро разгоняясь после светофоров? Максимум пару минут, учитывая, насколько активно сейчас следят за нарушениями в городах, — пояснил собеседник «ВМ».

Эксперт также заметил, что компактные автомобили подходят не только для городских улиц, за исключением самых маленьких моделей. На таком авто можно при необходимости ездить и за городом, заключил Баканов.