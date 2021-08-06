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Названы три главных правила утренней зарядки

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Спорт
Названы три главных правила утренней зарядки
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва» 

Зарядка — это, безусловно, полезная привычка. Однако подходить к ее выполнению стоит, соблюдая ряд правил. Например, не завтракать перед упражнениями, индивидуально выбирать упражнения, а также не заниматься физической нагрузкой дольше 40 минут. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт рынка SportNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут.

— Первое — утреннюю зарядку надо делать на голодный желудок. Существуют показатели затрат сил и энергии организма на переработку еды. Если поесть до утренней зарядки, то заниматься ею вам будет очень тяжело, — сказал эксперт.

Кроме того, с 4 до 10 утра в организме человека присутствует гормон кортизол. Он подменяет собой инсулин. Если человек примет пищу в этот период, то «съеденные булочки могут отложиться в жировые запасы», отметил Статут. Поэтому лучше перед зарядкой не завтракать.

— Третье правило касается запуска процесса липолиза — окисления жиров для получения энергии. Если вы проводите утреннюю зарядку в состоянии пониженного уровня гликогенов в мышцах, то у вас начнется липолиз, — добавил собеседник «ВМ».

Какую именно тренировку проводить с утра — зависит от строения человека, какие приоритетно мышечные волокна более развиты. К примеру, если у человека развиты медленные мышечные волокна, тогда для него полезна с утра аэробная нагрузка, а если быстрые — то силовая.

— Не стоит проводить зарядку длительностью более 40 минут, иначе вам будет сложно сохранить энергию до конца дня. Не повышайте резко нагрузку: на силовой не берите большие веса, а при беге сохраняйте пульс в диапазоне 60–70 процентов от максимальной частоты сердечных сокращений, — подчеркнул эксперт.

Главное правило при занятии зарядкой — не забывать как следует разогревать сердечно-сосудистую систему, иначе есть риск повредить сердце или получить травмы от резких физических нагрузок.

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