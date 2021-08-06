«Как я буду жить с этим?»: Энистон рассказала о самом стыдном фильме в карьере

Фото: instagram.com/jenniferaniston

Голливудская актриса Дженнифер Энистон известна во всем мире благодаря своим культовым ролям. Однако не всеми картинами в своей карьере довольна сама артистка.

Так, в списке нелюбимых фильмов Энистон есть работа, которой она гордится меньше всего: ужастик «Лепрекон» режиссера Марка Джонсона.

Вспоминать о съемках в этом фильме Энистон не любит, потому что когда-то она всерьез боялась, что после этого проекта с ней никто не захочет работать.

— Есть множество фильмов, о которых ты думаешь: «Боже, это просто (кошмар — прим. «ВМ»)… Как я потом буду жить с этим?» Так неловко, — рассказала звезда корреспонденту журнала InStyle.

Фильм вышел на экраны в 1993 году. Энистон предстает в этой картине в роли подростка, которого постоянно преследует монстр.

Последний раз артистка решилась пересмотреть «Лепрекон» в 2009 году в компании друга Джастина Теру. По ее словам, за время просмотра она несколько раз выбегала из помещения, потому что ей было стыдно наблюдать за своей актерской игрой.