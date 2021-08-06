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Прохожие в Шереметьеве спасли ребенка, которого зажало лифтом. Видео

Анна Михалюк

Происшествия
Прохожие в Шереметьеве спасли ребенка, которого зажало лифтом. Видео
Фото: pixabay.com

В аэропорту Шереметьево произошел инцидент с участием ребенка: двери лифта зажали 6-летнему мальчику руку.

В Сети появилось видео с места событий. Помощь ребенку стали оказывать прохожие. Мужчины, чтобы спасти малыша, заблокировали двери лифта, при этом стараясь освободить руку. В результате мальчику удалось помочь, правда, самостоятельно передвигаться ребенок не мог — по словам очевидцев, он потерял слишком много крови. Его на руках отнесли в медпункт.

— Я думал, мне руку оторвет, — такие слова мальчика слышны на опубликованной видеозаписи.

После этого ребенка госпитализировали в больницу Красногорска, у него диагностирована ушибленная рана предплечья. Его состояние оценивается как стабильное. По факту случившегося следователи начали проверку.

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