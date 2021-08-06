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Выплаты на детей-школьников в Подмосковье можно оформить по онлайн-заявлению

Елена Фролова

Общество
Выплаты на детей-школьников в Подмосковье можно оформить по онлайн-заявлению
Фото: Pexels

Жители Московской области могут получить выплаты на детей школьного возраста по одному заявлению в онлайн-режиме. Сделать это можно на региональном сайте государственных услуг. Такую информацию предоставила пресс-служба подмосковного Министерства госуправления, ИТ и связи.

С помощью нового комплексного сервиса «Скоро в школу» не нужно будет заполнять несколько заявлений, чтобы получить положенные выплаты на ребенка.

— Все меры социальной поддержки, предоставляемые родителям, объединены в один сервис. Они выдаются в течение семи рабочих дней, — подчеркнул глава ведомства Максим Рымар.

Он также добавил, что данная услуга предоставляется еще и проактивно. Это означает, что семьям, получавшим ее в прошлом году, выплаты поступают в автоматическом режиме, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Уточняется, что если кто-то не получит положенные ему средства до 10 августа, то ему необходимо отправить заявление через областной сайт госуслуг, либо проконсультироваться по данному вопросу в территориальном отделении соцзащиты населения.

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