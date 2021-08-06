Фермер рассказала о преимуществе нубийских и альпийских коз

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Крестьянско-фермерское хозяйство запустила фермер Клавдия Никитина. Она рассказала, как нубийские и альпийские козы прижились в заполярном округе.

По ее словам, небольшой семейный бизнес начал приносить доходы, когда она завела необычных коз.

— Во время пандемии многие предприниматели начали гонку за выживание. Стало понятно, что условия диктуют свои правила и нужно что-то менять. Поэтому было принято решение перейти с количества на качество продукции, — объяснила фермерша.

Несмотря на то что в регионе не развита логистика, она решила оформить первую закупку и доставку породистых животных, хоть и считала это авантюрой. Кроме финансовых рисков, существовали сомнения по поводу того, что козы будут гибридными подделками.

Заводчица хозяйства уточнила, что шесть коз с доставкой обошлись семье почти в 300 тысяч рублей. Пришлось брать кредит. Вторая партия животных состояла из семи голов, отмечают «Невские новости».

Само хозяйство предприниматель запускала с двух коз. Потом поголовье увеличилось до 26 голов. На данный момент основная их часть заменена на нубийских и альпийских. Причем это не сказалось на количестве молока, зато качество стало заметно лучше. Как добавила Клавдия Никитина, плюсом стало и то, что породистые животные более интеллектуальные. Например, одна коза воспитывает более молодых. Животные знают команды «доиться», «гулять», а также организованно пасутся и выстраиваются в очередь на дойку.