Врачи рассказали, могут ли арбузы стать причиной возникновения рака

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Производители могут подкармливать дыни и арбузы азотистыми удобрениями для быстрого созревания. В результате плоды и ягоды могут стать причиной серьезного вреда, нанесенного организму. Например, они могут спровоцировать рак. Такого мнения придерживается врач-диетолог и специалист по коррекции веса и пищевого поведения Альбина Ермоленкова.

— Сами по себе азотистые удобрения, может быть и не так вредны, но при попадании в желудочно-кишечный тракт они преобразуются во вредные соединения, — объяснила эксперт.

По ее словам, нитраты могут повлиять на развитие рака. Бывает, что эти вещества, содержащиеся в арбузах, могут совершить такое превращение не в самом организме человека, а еще в арбузе. Это может случиться в том случае, если не соблюдаются условия хранения ягоды.

— Нитраты могут оказывать влияние на уровень гемоглобина, нарушать транспортную функцию крови. В результате это может стать причиной недостатка кислорода в тканях. Это особенно вредно для детей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, — пояснила Альбина Ермоленкова.

Помимо этого, нитраты могут вызвать отравление. Поэтому арбуз, по мнению диетолога, нельзя назвать абсолютно безопасным продуктом, отмечает телеканал 360.

С этим мнением не согласился ведущий онколог Вадим Гутник. Он напомнил, что ягода обладает высоким гликемическим профилем. Это означает, что если человек, предрасположенный к диабету любого типа, будет употреблять много арбузов, то он нанесет вред своему организму.

— При этом данная бахчевая культура имеет ряд полезных веществ и минералов: фруктозу, обилие жидкости. То есть качественная ягода будет благоприятно влиять на почки, которые любят натуральную глюкозу. Такая может содержаться еще в дыне, груше и винограде, — уточнил эксперт.

Он также добавил, что если говорить с полной серьезностью о веществах, вызывающих образование злокачественных опухолей, то это асбест, продукты сгорания и курение, передает Общественная Служба Новостей.