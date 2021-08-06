Названы знаки зодиака, которые никогда не смогут ужиться вместе

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Астролог рассказал, люди каких знаков зодиака могут стать врагами и никогда не уживутся вместе.

Например, Овны — жизнерадостные и энергичные. Им сложно будет найти общий язык со скучными, вялыми и пассивными людьми, поэтому с Близнецами у Овнов могут возникать ссоры, так как те имеют склонность к депрессии.

Тельцы — серьезные и ответственные личности. Они любят отзывчивых, сочувствующих и добрых людей, но терпеть не могут себе подобных, а также представителей знака зодиака Козерог, так как они меркантильные, алчные и жадные, сообщает Пятый канал со ссылкой на ezo.journal.

Близнецы по своей натуре очень жизнерадостные, но суетливые люди, поэтому легко могут впасть в депрессию. Им тяжело ужиться с Рыбами, так как они достаточно унылые и скучные личности.

Представители такого знака зодиака, как Рак, достаточно спокойные в своем ритме, плывут по течению и предпочитают монотонный режим жизни. Со Скорпионами им никогда не ужиться, ведь они суетливые, эмоциональные и активные люди.

Львы — очень храбрые и властные. Они терпеть не могут Дев, так как представители этого знака самодостаточные и высокомерные.

А вот Девы любят порядок и всячески избегают хаоса в своей жизни, так как это может привести к депрессии и нервному срыву. Девы ненавидят Водолеев, потому что они устраивают бардак повсюду.

Весы излучают миролюбие и добродушие. Весы находятся в гармонии и не любят, когда ими кто-то начинает командовать, а тем более кричать на них. Поэтому они не общаются с импульсивными и манипулирующими представителями знака Овен.

Скорпион — очень скрытный знак зодиака. Сначала может показаться, что представители этого знака спокойные и тихие, но на самом деле они мстительные, коварные и беспощадные люди. Скорпионы презирают Водолеев, так как они кажутся скучными и нелепыми.

Стрельцы — это уверенные и не злопамятные люди. Они не могут долго держать обиду на кого-либо, поэтому считаются безобидными врагами. Они успешны и в личной жизни, и в карьере. Среди других знаков зодиака Стрельцов уважают.

А вот Козероги по своей натуре гиперактивны и непоколебимы. Они всегда двигаются вперед и не любят людей с вялым образом жизни. Поэтому с Раками общение у них не складывается.

Водолеи очень любопытные и непостоянные личности. Они ненавидят людей с консервативными взглядами и паникуют из-за четко запланированных планов. Злейший враг для них — Телец.