«Бессонница и сердечные приступы»: Лещенко рассказал о последствиях перенесенного COVID-19

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Певец Лев Лещенко рассказал, какие проблемы со здоровьем испытывает после коронавирусной инфекции, которой он переболел полтора года назад.

По словам 79-летнего народного артиста, в настоящее время его здоровье «немного шалит». Он признался, что первое время после болезни страдал от панических атак.

— Спустя полгода после перенесенного коронавируса начались нехорошие процессы: бессонница, потеря концентрации, энергия не пропала, но уменьшилась в значительной мере. Появились сердечные приступы. Было чувство, что находишься в тумане, как будто плывешь все время, а сейчас — более-менее, — приводит слова Лещенко издание NEWS.RU.

Он рассказал, что теперь вынужден контролировать свое состояние и следить за давлением.

Артист пока не прошел вакцинацию, так как в его организме еще много антител, но планирует сделать прививку, когда их число снизится.

Льва Лещенко госпитализировали в марте прошлого года. Позже подтвердилось, что он заражен коронавирусом, который вызвал воспаление легких.