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Эксперт объяснила, почему люди пьянеют от безалкогольного пива

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснила, почему люди пьянеют от безалкогольного пива
Фото: Pixabay

Рассказы некоторых людей об ощущении алкогольного опьянения от безалкогольного пива можно объяснить или тем, что перед пивом они употребляли другой алкоголь, или неправильной технологией приготовления напитка. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала президент правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова.

По словам собеседницы «ВМ», существует две основные технологии производства безалкогольного пива. Суть первой состоит в том, что из обычного пива, сброженного, методом центральной фильтрации или диализа выпаривают алкоголь. Второй метод заключается в том, что сбраживают сусло специальными дрожжами, которые не образуют алкоголь и быстро останавливают брожение. Пиво по такой технологии имеет более полный вкус.

— Не все пивовары умеют правильно это делать. И может какая-то часть алкоголя оставаться, — сказала Цветкова.

Также она отметила, что все же безалкогольное пиво не может так «веселить», как обычное. Вероятно, причина такой реакции у некоторых людей заключается в более раннем употреблении другого спиртного напитка или в том, что безалкогольное пиво не является таким, как заявляет производитель. А такое бывает.

— В целом безалкогольное пиво не должно содержать алкоголя, максимум до 0,5 процента. Соответственно, все что содержит выше алкоголь, — не безалкогольное. Оно не соответствует нормативным документам, это уже нарушение. Поэтому такое пиво рассматривать нельзя, как безалкогольное, — заключила Цветкова.

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