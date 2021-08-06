Анатолий Вассерман прочитает лекции по развитию навыков критического мышления в РГУ нефти и газа

Вассерман / Фото: Алена Куренова

Известный эрудит и публицист Анатолий Вассерман возглавит объединенную междисциплинарную, творческую «Лабораторию системного и критического мышления» в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Об этом он сообщил журналистам.

Основная идея этого курса исходит из главной, по мнению эрудита, цели образования —«формирования целостной картины мира, представлений о закономерностях, определяющих все наблюдаемое нами многообразие явлений и процессов».

— И уже с опорой на понимание этих общих закономерностей довольно легко выстраивать то, что нужно для какого-то конкретного вида деятельности, — объяснял Вассерман. — В подготовленных нами учебных задачах всегда есть подробное разъяснение того, как можно, отталкиваясь от известных сведений, выйти на решение. И мы надеемся, что этот опыт рассуждений мы сможем передать и преподать так, чтобы все, кто пройдет этот курс, могли сами им пользоваться.

Публицист рассказал, что новая дисциплина будет включаюсь в себя вопросы, встречающиеся в интеллектуальных играх, или составленные в подобном формате, а также изучение и разбор различных методик творческого мышления: от «мозгового штурма» до теории развития изобретательской деятельности Альтшуллера. По словам эрудита, студенты, которые пройдут этот курс, смогут выбрать себе что-то в качестве рабочего инструмента.

— Методов в курс заложено много и надо со всеми познакомиться, чтобы потом, по мере собственного развития и продвижения, соответственно менять их, — добавил Вассерман.

Анатолий Вассерман — победитель многих интеллектуальных состязаний, автор и редактор книг по апгрейду мышления. В августе 2021 года выходит учебник «Системное и критическое мышление» под общей редакцией Вассермана.