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Видеоконтроль за работой таможенников будет внедрен в Московской области

Елена Фролова

Общество
Видеоконтроль за работой таможенников будет внедрен в Московской области
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Систему видеоконтроля за работой таможенников на всех своих постах собирается внедрить Московская областная таможня. Такую информацию предоставили в пресс-службе ведомства.

В тестовом режиме данную программу уже внедрили на Ленинградском и Истринском таможенных постах. Это было сделано еще в 2018 году. Благодаря видеоконтролю удается отследить действия должностных лиц в отношении объектов таможенного контроля.

— Эксперимент показал успешный результат. В будущем данная система распространится на все таможенные посты Подмосковья, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Это даст возможность обеспечить удаленную фиксацию фактов и событий, относящихся к совершению операций таможенного контроля в отношении товаров и транспорта, находящегося под ним, отмечает РИАМО.

Уточняется, что во время эксперимента были использованы два вида камер видеонаблюдения: стационарные и видеорегистраторы. Последние прикрепляются на форму инспекторов. Все сделанные записи попадают в архив. При необходимости уполномоченные лица могут просмотреть необходимый видеоматериал.

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