«Чтобы всем хватило»: Нюша показала, как готовит завтрак с двухлетней дочерью Симбой

Фото: instagram/nyusha_nyusha

Певица Нюша опубликовала в своем Instagram видео, где готовит с двухлетней дочерью Симбой. Поклонники были удивлены навыками готовки малышки. Она собиралась готовить сырники для всей семьи вместе с мамой, и в это время Игорь Сивов, отец Симбы, включил камеру и начал снимать.

— Что делаешь? — спросил отец.

— Сырники! Чтобы всем хватило! Всем сделаю сырники, — уверенно ответила малышка.

И мама, и дочь приоделись для приготовления завтрака. Обе они были одеты в однотонные желтые футболки, но на Симбе был белый фартук, а на певице — желтый. На столе лежали все приборы и продукты, которые потребовались бы для приготовления сырников.

Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

Певица Нюша состоит в браке с Игорем Сивовым, главным советником президента Международной федерации студенческого спорта, с 2017 года. В настоящий момент певица беременна вторым ребенком. О своем положении артистка рассказала в новом клипе на песню «Небо знает», где и показала свой округлившийся живот.