Комплекс городского хозяйства Москвы пригласил студентов на стажировку

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Студенты столичных вузов могут пройти практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. Всего с начала года стажировку прошли более 1350 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Наиболее востребованными профессиями стали инженер-проектировщик, инженер-энергетик, электро-газосварщик, электромонтер и диспетчер.

— Молодые кадры получают ценный опыт в: АО «ОЭК», АО «МОСГАЗ», АО «Мосводоканал», ПАО «Россети Московский регион», ГБУ «Автомобильные дороги», ПАО «МОЭК», ПАО «Мосэнерго», — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

В пресс-службе отметили, что предприятия ЖКХ сотрудничают с МГТУ «СТАНКИН», НИУ МГСУ, Российским университетом транспорта (МИИТ), РХТУ имени Д.И. Менделеева, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, МАДИ, РУДН, МФЮА и другими.

Желающие пройти стажировку могут записатьсячерез отдел практики в вузах или на сайтах некоторых компаний.

Всего с 2019 года почти 700 практикантов получили на предприятиях постоянную работу.