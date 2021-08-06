Россиян предупредили о слежке за владельцами iPhone

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Разработчик iPhone сможет проверять смартфоны россиян на наличие запрещенных снимков. И компания давно уже следит за своими пользователями, просто не попадалась на этом, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

Ранее компания Apple подтвердила запуск функции по проверке iPhone на наличие запрещенных снимков. Все операции обещают проводить внутри устройства, чтобы обеспечить конфиденциальность, однако при обнаружении нелегального контента Apple намерена передавать данные силовикам. В частности, будут проверяться фото в поисках материалов с детской порнографией. Пока это коснется только американских пользователей.

По словам Бедерева, Apple и раньше следила за своими пользователями. Пользовательские соглашения и функциональность устройств «яблочной» экосистемы предполагают наличие контроля за действиями и контентом пользователей, постоянного сбора и накопления данных. При этом ранее корпорация не попадалась на прямой слежке за пользователями.

— Но сомнений, что компания пользовалась этими преимуществами, нет. Как и многие другие корпорации, Apple копит bigdata и использует ее в таргетированной рекламе. Вопрос борьбы с детской порнографией, скорее всего, является прикрытием для использования методов более глубокого проникновения в устройства пользователей. По факту Apple не имеет прав для борьбы с распространителями такого контента, а значит, информация с устройств пользователей будет передаваться ФБР и АНБ без уведомления владельцев. Этот шаг выгоден как самой компании, так и властям США. Российских пользователей эта история тоже может затронуть — компания может передать службам безопасности США доступ к бэкапам устройств со всего мира, включая РФ. Таким образом, данные россиян могут оказаться в руках властей США, — рассказал эксперт.