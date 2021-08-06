Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью сим-карт

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Мошенники в России стали списывать деньги со счетов через банковское приложение через дубликаты сим-карт. Об этом сообщили в пресс-службе разработчика антивирусного программного обеспечения Eset в пятницу, 6 августа.

— В Сети начинает набирать обороты новый вид мошенничества с сим-картами, который позволяет хакерам получить доступ к номеру телефона и моментально переводить деньги из банковских приложений, — говорится в сообщении.

Сперва злоумышленники создают поддельный аккаунт для поддержания видимости принадлежности реальному человеку. Затем они ищут потенциальных жертв через рекламный кабинет и поиск в Facebook и Instagram.

После этого преступники выясняют номер телефона человека и производят дубликат его сим-карты. Наконец, мошенники обращаются в банк, чтобы восстановить пароль от приложения, проходят аутентификацию и переводят средства на чужой счет.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо выпустить дополнительный виртуальный номер в приложении мобильного оператора, уточнили специалисты компании. Также СМС-авторизацию во всех банках рекомендуется заменить на push-уведомления.

Кроме того, можно подготовить документ в офисе оператора связи о запрете выдачи дубликатов сим-карты без личного присутствия, приводит сообщение организации ТАСС.