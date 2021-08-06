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Сквер с аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами появится на севере столицы

Анастасия Колоскова

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Сквер с аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами появится на севере столицы
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Амбулаторный пруд Карта всех событий

До конца года в районе Аэропорт на севере столицы будет открыт современный сквер с прогулочной аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Он появится на территории возле Амбулаторного пруда.

— На месте хаотичной парковки появится прогулочная аллея с газонами, деревьями и качелями. У Амбулаторного пруда — смотровая площадка с амфитеатром, лежаками, качелями-диванами. Пруд украсят три световых фонтана, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Сквер с аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами появится на севере столицыФото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Кроме того, на территории установят открытую сцену и обустроят фестивальную площадку. Также специалисты реконструируют детскую и спортивную площадки. Здесь установят игровой комплекс с круговыми качелями, горками и качелями-гнездами, а также ринг для игры в панна-футбол и воркаут площадку с навесом.

В новом парке высадят 95 деревьев и 375 кустарников и разобьют газоны.

Между всеми объектами пролягут удобные пешеходные маршруты.

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