Трамваи между станциями метро «Сокольники» и «Красносельская» не будут ходить 7 и 8 августа

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В ближайшие субботу и воскресенье, 7 и 8 августа, между станциями метро «Сокольники» и «Красносельская» не будут курсировать трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что трамваи будут следовать по временным маршрутам: Б — от Курского вокзала через метро «Красносельская» до МЦД «Каланчевская», №7 — от Богородского до площади Сокольническая Застава, №13 — от Метрогородка до площади Сокольническая Застава, №45 — от Новоконной площади до станции метро «Красносельская», далее по маршруту №7 до площади Тверская Застава. Трамвай №9 не выйдет на маршрут в выходные, а трамваи №37 и 50 будут следовать от станции метро «Красносельская» до МЦД «Каланчевская».

Пассажиры смогут воспользоваться электробусом т14 и автобусом т41.

— Мы укладываем новые стрелки и пересечения трамвайных путей у станции метро «Красносельская» для плавного и бесшумного движения трамваев, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

В департаменте отметили, что движение будет перекрыто по выходным, а по будням трамваи буду следовать по обычному расписанию.