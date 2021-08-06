«Фирменный стиль»: ведущий «Дома-2» ответил на обвинения Бузовой во лжи

Фото: instagram/buzova86

Ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов прокомментировал слова Ольги Бузовой, которая обвинила его в предательстве.

Он отметил, что певице не привыкать обвинять кого-то во лжи, не разобравшись в ситуации.

— Ни она, ни ее поклонники не готовы слышать правду. А обвинять других во лжи и «ножах в спину» — это уже фирменный почерк и стиль, — написал он в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

По словам Черкасова, у Бузовой есть и положительные качества однако ей звезда «Дома 2» предпочитает другую коллегу — Ксениею Бородину.

— Она надежная, не лицемерит, говорит то, что думает, и не давит на жалость. У нее, действительно, сильный характер, — охарактеризовал ведущую Черкасов.

Ольга Бузова отказалась общаться с бывшими коллегами после того, как ей не сообщили о том, что ведущим телестройки назначили ее экс-возлюбленного Даву. Артистка отписалась от друзей в соцсетях заявила, что они воткнули ей «нож в спину».