Шеф-повар Константин Ивлев назвал условия развития кулинарной России

Шеф Константин Ивлев / Фото: www.bestsalad.ru

Российский шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев назвал основные условия для успешного развития кулинарной России. Он уверен, что прежде всего необходимо акцентировать внимание на питании в школах, увеличении количества кулинарных учебных заведений и формировании «своей», российской кухни.

Об этом Ивлев рассказал на кулинарном мастер-классе для жителей столицы, который прошел в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» на Покровке, 47.

— Я участвую в программе «Российское движение школьников». Ее идея — выяснить, что происходит в школах во всех регионах России. Я считаю, что нужно навести порядок в школах, а потом уже говорить о серьезном взрослом деле, ведь дети — это наше будущее, — уверен шеф-повар.

По мнению Ивлева, аспекты, связанные с образованием и школьным питанием, могут быть реализованы через сбор наказов в рамках Народной программы «Единой России», которая является эффективной площадкой для понимания запроса населения и формирования этапов дальнейшей работы.

Ресторатор также отметил, что для развития кулинарной сферы и российской кухни в целом большую роль играет базовое образование тех, кто ее формирует. Ивлев подчеркнул, что необходимо увеличивать и количество кулинарных учебных заведений.

— Еда — важный аспект, но у людей, которые работают в индустрии общественного питания, нет единого целого, то есть базиса. Конечно, нужно больше учебных заведений, связанных с кулинарией, сервисом, барным направлением, — дополнил Константин Ивлев.

По словам шеф-повара, российскому кулинарному сообществу необходимо строить собственную кухню. Это направление отражено в проекте «Новая русская кухня».

— В 2007 году я основал такое направление, как «Новая русская кухня». Базис ее в том, чтобы использовать отечественные продукты, но не на 100 процентов. Например, нет у нас оливкового масла, это же не значит, что мы должны от него отказываться. Но у нас есть много земли, природы, грибы, ягоды, моря, рыба. На этом базисе надо строить свою кухню, — говорит ресторатор.

Кулинарная составляющая Москвы наполнена разнообразием, так как она — туристический город, который, заявил Ивлев, очень изменился за последнее десятилетие.

— За эти десять лет город вырос, и с точки зрения этажности, и озеленения. В нем стало очень интересно, полезно, а местами даже вкусно. Я рад жить в Москве и видеть обновления. Мне в Москве не хватает только пирожков. Я помню всегда продавались пирожки. Я с удовольствием ездил на тот же Китай-город, где продавались жареные пирожки с ливером или рисом, — вспомнил ресторатор.