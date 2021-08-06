Урожай картофеля в Подмосковье может увеличиться на 30 тысяч тонн

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Урожай картофеля в Подмосковье в этом году должен превысить на 30 тысяч тонн показатели 2020 года. Такую информацию предоставил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

— Мы поставили себе KPI — собрать в этом году минимум на 30 тысяч тонн больше прошлогодних объемов, — подчеркнул министр.

При этом он подчеркнул, что более четкое представление появится в начале сбора урожая данного корнеплода. Он также добавил, что в этом году в Подмосковье сложились сложные погодные условия: сначала были продолжительные дожди, а потом наступила аномальная жара.

— В регионе даже была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с погодой. Так у нас получилось защитить сельхозтоваропроизводителей от штрафов, — подчеркнул Сергей Воскресенский.

В пятницу, 6 августа, картофель оказался основной темой выставки, которая открылась в Дмитровском округе. Там состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню картофельного поля, отмечает РИАМО. Участниками выставки стали эксперты отрасли, которые встретились для обмена опытом, демонстрации различных новинок и проведения технических презентаций.