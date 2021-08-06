Стало известно, как ведется контроль за платным проездом по ЦКАД

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Специальными мониторами оборудован Центральный пункт управления ЦКАД, что находится в Пушкинском округе. Их основная задача вести отслеживание системы взимания платы за проезд. Такую информацию сообщил начальник управления развития проектов операторской деятельности ГК «Автодор» Игорь Колмагоров.

— На специальных мониторах отражается система взимания платы. В режиме реального времени она показывает передний и задний регистрационные знаки, фотографию транспортного средства, наличие или отсутствие транспондера. Помимо этого, сразу отображается класс транспортного средства и стоимость проезда, — подчеркнул Игорь Колмагоров.

По его словам, таким образом отслеживается вся протяженность Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Она составляет 336 километров. При необходимости специалисты сразу реагируют либо с помощью блокирующих механизмов, либо аварийных комиссаров, которые оперативно приезжают на помощь в течение пяти-десяти минут, отмечает РИАМО.

Уточняется, что платными являются 260 километров ЦКАД.