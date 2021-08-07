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Эпидемиолог Шунков предрек человечеству пандемию тяжелого гриппа

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эпидемиолог Шунков предрек человечеству пандемию тяжелого гриппа
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Если грипп изменится, чтобы иметь возможность конкурировать с коронавирусом, то мир может столкнуться с пандемией тяжелого гриппа. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

По его словам, когда инфекция часто циркулирует, она ослабевает. Так, грипп, штаммы которого каждый год циркулировали, не имел высокой летальности, по сравнению с пандемией 1914 года. Тогда погибали те, кто должен был выжить. Причина смерти была в сильном иммунитете, напомнил Шунков.

— Старики и дети выживали. А вот юноши и люди среднего возраста умирали от гипериммунного ответа. Организм вырабатывал такое количество антител, что наступал отек легких и головного мозга. Случаи гипериммунного ответа бывают и сейчас, во время пандемии коронавируса. Но достаточно редко. Пока что ковид не дает гриппу циркулировать. А грипп должен измениться, чтобы снова занять доминирующее положение в структуре заболеваемости. И чем он сильнее изменится, тем опаснее станет. А коронавирус делает это достаточно редко. Вероятно, тогда начнется пандемия тяжелого гриппа, — сказал врач.

Предотвратить пандемию смогут только поливалентные вакцины, отметил Шунков. Есть оптимистичная надежда, что эпидемия коронавируса сможет полностью избавить человечество от гриппа.

— Но маленькая. Нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, — заключил Шунков.

Полный текст интервью читайте на сайте «Вечерней Москвы» 9 августа в 11:00.

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