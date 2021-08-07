Иммунолог рассказал об осложнениях у беременных из-за коронавируса

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Различные штаммы коронавируса оказывают схожее воздействие на течение беременности. COVID-19, переносимый пациенткой в тяжелой форме, может спровоцировать преждевременные роды и усложнить процесс вынашивания плода. Этой информацией с «Вечерней Москвой» поделился врач-иммунолог Николай Крючков.

По его словам, существуют косвенные данные о том, что штамм «дельта» наиболее губителен для беременных. Однако пока говорить об этом следует с осторожностью, подчеркнул специалист.

— Частота осложнений у беременных с этим штаммом действительно стала выше, но надо понимать: в период вспышки вируса число заражений и осложнений всегда резко возрастает. Возможно, этот скачок связан с очередной вспышкой, а не с «особой опасностью» штамма «дельта». Пока нельзя однозначно сказать, что штамм «дельта» значительно хуже переносится беременными, чем предыдущие, — заверил Крючков.

С уверенностью можно говорить лишь о повышенной контагиозности «дельты», а также о способности штамма игнорировать иммунный ответ. Именно эта вариация вируса наиболее частотна среди вакцинированных и переболевших.

Все штаммы коронавируса могут негативно повлиять на течение беременности, пояснил Крючков. По словам собеседника «ВМ», наиболее опасным последствием являются преждевременные роды. В то же время риски инфицирования вирусом плода невысоки.

— Тяжелое течение беременности может сопровождаться преждевременными родами. Риски есть, может произойти действительно серьезный сдвиг: на четыре, пять или даже на шесть недель раньше. А вот инфицирование плода возможно только в редких случаях. Оно происходит при движении плода по родовым путям, но не внутриутробно, — объяснил иммунолог.

Он напомнил о существовании «двух стратегий» защиты от COVID-19 для беременных. На данный момент самым оптимальным вариантом является «защита окружения». Этот метод подразумевает изоляцию беременной и осторожное отношение к внешним контактам со стороны ее близких. Второй путь — вакцинация. Однако сейчас прививка для беременных не является обязательной, напомнил врач.

6 июля в СМИ появилась информация о повышенной опасности штамма «дельта» для беременных.