Дело возбудили в связи с отравлением детей в поезде Мурманск — Адлер

Фото: СК РФ

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело в связи с отравлением детей в пассажирском поезде, который следовал из Мурманска в Адлер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве пояснили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным следствия, ночью 6 августа поступили жалобы детей на самочувствие. У них наблюдались признаки пищевого отравления.

— В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей, 20 несовершеннолетних госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска, остальные продолжили следование до станции назначения, — рассказали в пресс-службе.

Специально для расследования была создана оперативная группа. Они уже изъяли пробы пищи и воды, а также допросили людей, которые сопровождали отравившихся детей.

Правоохранителям еще предстоит провести комплекс мер для установления все обстоятельств случившегося. Расследование продолжается.

В июне произошел похожий инцидент в поселке Красный Воин. За медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 15 человек,12 из них — подростки.