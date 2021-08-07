ОКР начнет разбирательство из-за судейства у гимнасток на Олимпиаде — 2020

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Олимпийский комитет России (ОКР) подготовит официальные обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG) из-за судейства соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

— Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию, — рассказал он.

Россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх. Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали в этой дисциплине.

Аверина получила 24 балла за упражнения с лентой. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, однако он был отклонен. После всех четырех видов многоборья в активе Авериной было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Поздняков добавил, что ОКР будет добиваться детального разбора ситуации и сделает все возможное, чтобы обеспечить прозрачность процесса и обнародования результатов. Тренеры сборной, как и команда, делали все возможное в рамках правил, чтобы исправить оценки судей, уточнил он на своей странице в Instagram.

Россия находится на четвертой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 68 наград — 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.