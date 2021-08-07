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Врач дал совет пенсионерам, как защититься от инфекций на отдыхе в бархатный сезон

Марина Найденкова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМИнтервью
Общество
Врач дал совет пенсионерам, как защититься от инфекций на отдыхе в бархатный сезон
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Пожилые люди, которые отправляются на отдых в бархатный сезон, должны соблюдать правила профилактики, которые защищают от инфекций. Пенсионерам важно понимать, что любой вирус может осложнить имеющиеся патологии. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

— Пенсионеры — группа населения уязвимая для любой инфекции. Организм так устроен, что к старости компенсаторные защитные механизмы перестают работать в полном объеме. В пожилом возрасте встречаются патологии, которые при любой инфекции способны осложниться. В первую очередь это касается сердечно-сосудистой системы, — сказал врач.

По его словам, тот же коронавирус может спровоцировать инфаркт, инсульт, ТЭЛА, дыхательную недостаточность и отек легких. При этом Шунков подчеркнул, что опасаться стоит любой инфекции, но и зацикливаться на них не стоит. Главное помнить, что элементарные правила профилактики защищают от большинства известных инфекций.

Полный текст интервью читайте на сайте «Вечерней Москвы» 9 августа в 11:00.

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