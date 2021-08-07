Москвичам объяснили, как правильно выбирать арбузы и дыни

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Арбузы и дыни стоит покупать в проверенных местах, также при их выборе стоит обращать внимание на звук и внешний вид. Об этом сообщила ветсанэксперт государственной станции по борьбе с болезнями животных СЗАО Ольга Березняк.

Оптимальным местом для приобретения бахчевых являются магазины, ярмарки выходного дня или городские торговые точки. В них можно купить товары из Краснодара, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, а также Дагестана.

Каждая партия арбузов и дынь на рынках и ярмарках исследуется специалистами на количество нитратов — солей азотной кислоты. Вероятность отравления ими существует из-за того, что арбузы часто едят в больших количествах, уточнила Березняк.

Первые симптомы — тошнота, диарея и рвота — могут проявиться при отравлении спустя четыре-шесть часов, а при сильной интоксикации — даже через час. Допустимое содержание нитратов в арбузах составляет 60 миллиграммов на килограмм, а в дынях — 90 миллиграммов.

Специалист посоветовала не есть бахчевые до корки, так как в них скапливаются вредные вещества. Удостовериться в безопасности товаров можно, попросив у продавца заключение о реализации пищевых продуктов, которое подтверждает проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и соответствие продукции требованиям.

При выборе арбуза стоит обратить внимание на звук, который он издает, подчеркнула эксперт. Чем он звонче, тем, по ее словам, спелее ягода. Хороший арбуз будет округлым и немного вытянутым, без трещин, царапин и вмятин.

Дома поверхность бахчевых стоит вымыть со средством для мытья овощей и фруктов, а затем обдать кипяченой водой, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.