Названы московские парки, в которых можно загадать желания

Фото: Пресс-служба Мосгорпарка

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В столичных парках можно не только отдыхать, гулять или заниматься спортом, но и загадывать желания. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, существует примета, что брак молодоженов будет крепким, если они пройдутся, держась за руки, по Гротесковому мостику в Нескучном саду. По легенде, генерал-аншеф Федор Орлов купил усадьбу Нескучное для императрицы Eкатерины II и ее фаворита Григория Орлова.

Считается, что они прогуливались по мостику и мечтали о супружеской жизни. Но история противоречит фактам, так как Федор Орлов стал владельцем усадьбы после смерти брата.

Также влюбленные могут посетить «Поющее сердце» в саду «Эрмитаж». Скульптура выполнена по мотивам рисунка сердца на стене дома Джульетты в Вероне. Загадать желание необходимо в моменты дуновения ветра, когда композиция из труб, изогнутых в форме сердца, издает слабый звон.

Семейным парам, желающим, чтобы брак был долгим и счастливым, нужно прийти в парк 50-летия Октября и найти там композицию «Моя семья». Она состоит из четырех ладоней, а мужу и жене при загадывании желаний следует пройти сквозь одну из них.

Для исполнения финансовых желаний и достижения благополучия в денежном плане жители столицы могут прийти в Денежный сад парка «Сокольники». Рядом с живой изгородью установлено объемное панно в виде дерева, к его ветвям следует привязать ленточку, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.