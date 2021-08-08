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Сборная США одержала победу в медальном зачете на Олимпиаде в Токио

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Сборная США одержала победу в медальном зачете на Олимпиаде в Токио
Фото: Pixabay

Сборная США заняла первое место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в Токио-2020. Об этом стало известно в воскресенье, 8 августа.

Американская сборная гарантировала себе победу после того, как женская сборная США по волейболу выиграла золото на ОИ.

В финальном состязании американки одержали победу над сборной Бразилии с результатом 3:0.

Теперь в активе у США есть 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды.

Сборная Китая, которая в медальном зачете оказалась на втором месте, завоевала 38 золотых, 31 серебряную и 18 бронзовых медалей. При этом китайские спортсмены могут рассчитывать только на одно золото в женском боксе в весовой категории до 75 килограммов.

Далее по списку в медальном зачете друг за другом расположились сборные Японии, Великобритании, России, Австралии, Нидерланд, Германии, Италии и Франции.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходила с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планировалось участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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