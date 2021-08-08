Опаснее, чем COVID-19: эпидемиолог назвал вирусы, способные убить человека

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Вирус бешенства, который не лечится, свиной грипп, оспа, чума, сибирская язва и геморрагические лихорадки представляют не меньшую опасность для здоровья людей, чем коронавирусная инфекция. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

По его словам, существует много критериев, по которым оценивают опасность того или иного вируса. Ведь особо опасная инфекция имеет ряд характерных критериев. Среди них, например, быстрое распространение, отсутствие специфического лечения и серьезное влияние на организм заболевшего, вплоть до смерти. Вспышка каждой инфекции из группы особо опасных — чрезвычайная ситуация. В этом списке — возможные к появлению новые штаммы гриппа и коронавируса, а также натуральная оспа, чума, сибирская язва и геморрагические лихорадки.

— Вирус, убивший самое большое количество людей в истории, — это вирус гриппа Н1N1. Сейчас его называют свиным. В 1914 году он вызвал пандемию, охватившую все континенты. Число погибших от него варьируется от 50 до 150 миллионов человек. Штаммы этого гриппа до сих пор циркулируют и ежегодно убивают людей с ослабленным иммунитетом, пожилых и детей. Уже в значительно меньшем количестве. Я думаю эта судьба ждет и ковид, — рассказал врач.

Он отметил, что огромную опасность представляет собой заражение лиссавирусом. Этот вирус вызывает бешенство и убивает 100 процентов зараженных, если им вовремя не провести иммунопрофилактику. А способов лечения болезни с доказательной базой нет.

— Диагностика проводится по клиническим симптомам, когда прививку делать уже поздно, либо посмертно проводится анализ клеток головного мозга. Есть спорный метод лечения бешенства — Милуокский протокол. Правда, вылечить этим методом удалось только нескольких человек на начальных симптомах. Метод часто критикуется, его доказательная база мала, — заключил врач.

Полный текст интервью читайте на сайте «Вечерней Москвы» 9 августа в 11:00 мск.