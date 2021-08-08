Эксперт перечислил пять главных характеристик автомобиля для поездок на дачу

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Вместимость, грузоподъемность, хороший разгон на скорости, комфортная подвеска и проходимость — такими характеристиками должен обладать автомобиль для загородной езды. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Специалист заметил, что для поездок на дачу часто требуется вместительная машина.

— У дачника чаще всего задача увезти как можно больше груза и людей, потому что обычно это семейные люди. Соответственно, им нужен большой автомобиль с объемным багажником, который выдерживает большие нагрузки, — рассказал Баканов.

Проходимость для «дачного» автомобиля не менее важна, уверен специалист. По словам эксперта, часто в дачных поселках нет нормальной дорожной инфраструктуры. В межсезонье в таких местах гораздо легче проехать на машине с комфортной подвеской и большим дорожным просветом. Плюсом будет полный привод, отметил Баканов.

Собеседник «ВМ» рекомендовал выбирать для поездок на дачу автомобиль с автоматической коробкой передач.

— Любая поездка на дачу сопряжена с пятничными и воскресными пробками. В этой ситуации важен комфорт при вождении. Автоматические и автоматизированные трансмиссии обладают большими преимуществами, — заметил эксперт.

По словам Баканова, водители, которым важно контролировать машину, по-прежнему отдают предпочтение механической коробке передач. Такой механизм будет менее нагружен, если автомобилист регулярно ездит по бездорожью, рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» также заметил, что еще одна важная характеристика — набор скорости во время движения. На загородных трассах часто возникает необходимость обогнать грузовик. Для дачника в этом случае важно иметь возможность быстро разогнаться, заключил Баканов.