Телеведущий Евгений Попов: Спорт высоких достижений начинается со спортивных секций

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Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов встретился с Мусой Евлоевым, олимпийским чемпионом Токио по греко-римской борьбе, и его товарищем по команде Сергеем Семеновым, бронзовым призером Токио в том же виде спорта. Оба спортсмена — воспитанники колледжа физкультуры и спорта «Спарта».

Директор спортивного колледжа, чемпион мира по греко-римской борьбе Алексей Глушков пригласил Евгения Попова как известного журналиста, освещавшего в своих репортажах спортивные соревнования мирового уровня.

— Спорт высоких достижений начинается со спортивных секций. И очень важно, чтобы доступ к ним имели все желающие, независимо от материального благосостояния. В этом плане «Спарта» — прекрасный пример именно такого подхода: стоимость обучения детей здесь компенсирует Департамент спорта Москвы. В результате мы видим, что школа воспитала многих чемпионов, которыми по праву гордится Россия. Считаю, что число таких школ и колледжей должно увеличиваться, — считает Евгений Попов.

Общаясь с ребятами, их тренером, руководством колледжа, журналист отметил необходимость развивать спортивную инфраструктуру, чтобы дети могли заниматься спортом в непосредственной близости от дома. Причем необходимо предоставить возможность выбора, поэтому секций должно быть не меньше трех. Это даст возможность не только направить энергию подростков в созидательное русло, но и воспитывать новых чемпионов.

Как рассказал Алексей Глушков, колледж относится к спортивным школам олимпийского резерва, здесь занимаются ребята из обычных семей и разных регионов нашей страны.

— Нынешний олимпийский чемпион Муса Евлоев начал у нас заниматься в 16 лет, он приехал из Калининграда. Бронзовый призер Сергей Семенов пришел в колледж в 13 лет. Он из Тульской области, — рассказал Алексей Глушков.

Для олимпийского чемпиона Мусы Евлоева самым сложным является «тренировочный процесс»:

— Конечно, на соревнованиях такого уровня, как Олимпийские игры, волнение присутствует. Но выходишь на борцовский ковер, концентрируешься и делаешь свою работу — то, чему тебя учили. Я долго шел к этой медали, это была мечта детства. Благодарен моим тренерам, близким, всем, кто помогал и поддерживал — это наша общая медаль.

По мнению журналиста, нынешние победы российских олимпийцев особо значимы для страны.

— Российские спортсмены выступали в очень непростых условиях: допинговые скандалы, запрет на национальные флаг и гимн. Но наши атлеты показали, что даже в таких условиях они могут одерживать победы. Это свидетельство силы, мощи, несокрушимости духа нашей страны, — подчеркнул Евгений Попов.

Сегодня в столице многое делается для развития спорта. Так, каждая третья олимпийская медаль завоевана московскими спортсменами, а каждый пятый спортсмен сборной команды страны — москвич.